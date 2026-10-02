Continúan las inspecciones a vehículos de carga

Al menos 25 unidades del transporte pesado han sido decomisadas durante las inspecciones, debido a que no cumplían con las medidas de seguridad, el gobierno aseguró que continuarán con los controles y que ya han contabilizado 1,800 controles en un mes. Según el observatorio de seguridad vial en el país circulan 55,011 camiones pesados, 15,617 cabezales, 537 remolques de 15 toneladas o más y 124 de menos de 15 toneladas.

Entre las principales irregularidades detectadas están el sobrepeso de los vehículos, exceso de velocidad, la distracción al volante y falta de mantenimiento de las unidades de carga.

Los controles también verificarán que se respeten los horarios de circulación establecidos para los vehículos pesados de 4:30 de la mañana a 9:00 de la mañana y de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche.