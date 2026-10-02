Continúan las inspecciones a vehículos de carga

El transporte pesado es sometido a controles para verificar que circule en condiciones seguras. En las inspecciones más recientes varias unidades fueron decomisadas.

Al menos 25 unidades del transporte pesado han sido decomisadas durante las inspecciones, debido a que no cumplían con las medidas de seguridad, el gobierno aseguró que continuarán con los controles y que ya han contabilizado 1,800 controles en un mes. Según el observatorio de seguridad vial en el país circulan 55,011 camiones pesados, 15,617 cabezales, 537 remolques de 15 toneladas o más y 124 de menos de 15 toneladas.

Entre las principales irregularidades detectadas están el sobrepeso de los vehículos, exceso de velocidad, la distracción al volante y falta de mantenimiento de las unidades de carga.

Los controles también verificarán que se respeten los horarios de circulación establecidos para los vehículos pesados de 4:30 de la mañana a 9:00 de la mañana y de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche.