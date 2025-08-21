Ya es segundo día que las autoridades educativas implementan las nuevas normas disciplinaria. Verificando en la entrada de los centros de estudio, si los estudiantes tienen un corte de cabello adecuado, que el uniforme esté ordenado, y presentación personal correcta, ahora los directores tienen que recibir a los alumnos en la entrada de las escuelas, los padres de familia ven con buenos ojos este tipo de medidas.

El director del Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán, asegura que la mayoría de incumplimientos han sido corregidos y que los padres de familia, y estudiantes han acatado el llamado.

Mientras que el representante del sindicato de maestras y maestros de El Salvador, asegura que estas directrices ya estaban establecidas en la mayoría de centros educativos, pero que los directores o docentes no los aplicaban por temor.

En la mayoría de centros escolares e institutos el primer día se le llama la atención al estudiante sobre su caso, y se le indica que al siguiente día no se repita, al no acatar, entonces se le deja ingresar al centro educativo, pero esta vez es necesario llamar al padre de familia.