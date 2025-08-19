Con casi dos horas de retraso inició otra jornada en el juicio contra el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt y cuatro personas más, además hubo fallas técnicas de conexión a internet para que Noé, nombre en clave de unos de los testigos principales de la fiscalía comenzara con su declaración.

Durante el proceso, el exministro de seguridad aseguró que el FMLN no tuvo ninguna negociación con pandillas. A pesar que en 2017 el entonces ministro de la Defensa David Munguía Payes, dijo que se trató de una política de estado y que la iniciativa tuvo su origen en el gabinete de seguridad.

Por su parte, el abogado defensor del exalcalde capitalino señaló que el testigo Noé mencionó a integrantes del partido Arena en dichas reuniones.

En los próximos días, se espera que el juicio continúe con la declaración de otro testigo criteriado, identificado con el nombre clave Salomón.