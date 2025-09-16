Wilber Chávez, es uno de los 15 seleccionados para trabajar como conductor de transporte de carga pesada en costa rica, dijo que tiene más de 7 años de experiencia en el rubro; y aunque aún no tiene el monto del salario que va a recibir, espera ayudar a su familia que deja en El Salvador con esta oportunidad.

Este es el primer contingente de salvadoreños que parten rumbo a Costa Rica, con contrato para un año y posibilidades de ser renovado. El ministro de trabajo Rolando Castro, aseguro que estos salvadoreños tendrán ciertos beneficios

Son más de 13,000 salvadoreños que residen de manera formal en Costa Rica cifra a la que estos 15 trabajadores se van a sumar.