Contactos de emergencia: ¿por qué es importante actualizar tus números telefónicos?

Tener los contactos de emergencia actualizados puede marcar la diferencia cuando ocurre una situación inesperada.

Revisar los números de familiares, amistades de confianza y otras personas que podrían brindarte ayuda permite evitar llamadas fallidas y facilita la comunicación en momentos importantes.

El primer paso consiste en comprobar los números guardados en el teléfono y corregir aquellos que hayan cambiado. También puedes identificar claramente a cada persona con referencias como mamá, papá o contacto de emergencia, para encontrar sus datos con mayor rapidez.

Además, es recomendable mantener una lista escrita en un lugar seguro, especialmente si compartes la vivienda con niños o adultos mayores. Si tu dispositivo cuenta con una función de emergencia, revisa cómo utilizarla y verifica que la información registrada siga vigente.

Otro aspecto importante es conversar con las personas que incluyes en tu lista para confirmar que aceptan ser tus contactos y saben cómo ayudarte si ocurre una emergencia.