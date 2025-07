Los connacionales en Estados Unidos extrañan la comida salvadoreña, y cuando viajan al país suelen llevar productos como: queso, dulces típicos, pan dulce, horchata en polvo, pupusas, tamales, entre otros, según un estudio de la escuela Mónica Herrera.

Los salvadoreños coinciden que son estos productos los que extrañarían si un día se encontraran lejos del país.

Del total de salvadoreños en Estados Unidos, un 29.3% no viaja al país porque no tiene documentos regulares para hacerlo, un 24.2% lo hace una vez al año, 15% más de una vez al año, mientras que un 12.2% aseguran que pueden viajar, pero no lo han hecho desde que llegaron a Estados Unidos, según un estudio de seguimiento realizado por la escuela Mónica Herrera.