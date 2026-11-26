331 millones de personas consumieron drogas en 2024, un aumento a nivel internacional, es decir que hay un 34% más que hace una década, así lo detalla el informe mundial 2026 de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

Este documento señala que, aunque el consumo de los narcóticos está en niveles récord, se estimó que solo una de cada 12 personas con trastornos por consumo de drogas recibió algún tipo de tratamiento en 2024.

De acuerdo a la ONU, el tráfico de drogas genera cientos de miles de millones de dólares al año para grupos de crimen organizado, e incluso están encontrando nuevas formas de aumentar la producción, incrementar la distribución y ocultar sus drogas.

La producción, las incautaciones y el consumo de cocaína alcanzaron también alcanzaron nuevos máximos en 2024, pero agrega que los bajos costos y la reducción de los riesgos de detección han llevado a una expansión del mercado de drogas sintéticas.

El organismo internacional afirma que muchos de estos grupos de narcotráfico también están involucrados en otros delitos, incluyendo trata de personas, estafas en línea, fraude y extracción ilegal de recursos.

Por otra parte, destaca que la producción, el tráfico y el consumo de drogas están matando a cientos de personas y contribuyendo a la inseguridad y a la violencia.