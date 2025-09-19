Las personas en América latina y el Caribe prefieren realizar pagos digitales en lugar de andar dinero en efectivo, según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre las principales ventajas destacan un 75% por la conveniencia y ahorro de tiempo, un 74% por el uso de menos efectivo, un 58% por mejor planificación y control de las finanzas, mientras que el 51% prefiere por el acceso a créditos e inversiones y un 48% por ser un método más accesible en caso de emergencias.

Esta tendencia también se refleja en El Salvador. De acuerdo con el informe el 58% de los salvadoreños considera que es más seguro andar por la calle sin dinero en efectivo y pagar a través de aplicaciones, una percepción que crece a medida que se incrementa el uso de estas tecnologías financieras.

Aunque los salvadoreños dice que prefiere los pagos digitales en lugar del efectivo, este porcentaje es el más bajo de Centroamérica. En Guatemala y honduras la preferencia llega al 52% y 57% respectivamente mientras que en costa rica se ubica en 57% y en Panamá alcanza el 60%.

El BID destacó que los pagos digitales continúan creciendo en las economías de América latina a pesar de los retos, como las altas tasas de informalidad, y resalto que este cambio en los hábitos de consumo ofrece varias oportunidades para el desarrollo económico de la región.