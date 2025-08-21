Constructora El Salvador recibió la certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo luego que la asociación española de normalización y certificación verificara el cumplimiento de los requisitos.

Con esto la empresa se compromete a reforzar la protección de la integridad física y mental de más 200 empleados directos y 500 indirectos que están desempeñando sus labores en los más de 100 proyectos que se ejecutan en el país.

Aenor destacó la importancia que la constructora sea certificada bajo esta norma internacional.

Constructora El Salvador tienen dos años de funcionamiento y esta es la segunda acreditación que recibe, la primera fue la certificación del sistema de gestión antisoborno.