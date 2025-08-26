El sector construcción ha generado más de 165,000 empleos en 2025, un dinamismo que consolida su rol como motor de la economía nacional.

Este auge, impulsado por más de 120 proyectos en altura y una inversión que supera los $1,500 millones en zonas como La Libertad, enfrenta el desafío de asegurar mano de obra calificada.

Ante esta demanda, la industria prioriza la capacitación de nuevo personal y la adopción de procesos constructivos tecnificados para mantener su ritmo de crecimiento, asegurando así la ejecución de desarrollos emblemáticos.