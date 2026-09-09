Construcción e inversión toman fuerza en el Área Metropolitana de San Salvador

El Área Metropolitana de San Salvador registra $7,126 millones en inversiones durante los últimos dos años.

De acuerdo con la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), el 50.2% corresponde a proyectos habitacionales, el 20.5% a iniciativas mixtas, el 12.2% a proyectos logísticos, el 11.7% a turismo y el 5.5% a comercio.

El director de la OPAMSS, Luis Rodríguez, señaló que el objetivo es alcanzar los $9 mil millones en inversiones, para lo cual se trabaja con el sector privado y se brindan herramientas relacionadas con la toma de decisiones, los trámites y el control de proyectos.