Un nuevo sistema de transporte publico aéreo dirigido por cables y góndolas podría implementarse en los próximos meses, el cual movilizara 1,500 pasajeros por hora en cada sentido. El ministro de Obras Públicas detallo que en octubre iniciara su construcción.

El proyecto estará dividido en tres etapas. La primera conectará la Zacamil en el distrito de Mejicanos con la Universidad de El Salvador, el centro de gobierno y centro histórico. La segunda etapa enlazará con el redondel Masferrer y el volcán de San Salvador. Mientras que la tercera cubrirá parte de Panchimalco, desde Santo Tomás hasta los Planes de Renderos.

Este sistema de transporte público se realizará bajo un esquema de inversión mixta, con fondos del estado y apoyo de organismos internacionales como la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El metrocable ya opera en otros países como Colombia, donde moviliza a más de 40,000 usuarios diarios, y en Bolivia con cerca de 160,000 pasajeros. En el caso de El Salvador, la obra se proyecta finalizar en 18 meses y busca reducir los tiempos de traslado y mejorar las conexiones en el gran San Salvador.