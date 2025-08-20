Ya quedó conformado el Consejo Superior del Trabajo, el cual será instalado el próximo 27 de agosto. Este ente tripartito estará integrado por representantes del gobierno, empresarios y trabajadores, con el objetivo de crear un espacio de diálogo para impulsar temas que contribuyan a mejorar la economía y atraer inversión al país, según lo destacó el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales y vicepresidente del Consejo Superior del Trabajo.

En cuanto a la economía del país, el especialista la califico de estable debido al clima de seguridad.

Acerca de la industria nacional, se reporta que, de los 26 sectores productivos, los más dinámicos siguen siendo el de alimentos, textiles, hierro y acero, además de la construcción.