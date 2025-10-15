En aproximadamente diez días el Consejo Superior del Trabajo tendrá listo el proyecto de ley para realizar la transición de la informalidad a la formalidad, el cual será firmando y enviado al presidente de la República, esta propuesta contemplará varios incentivos fiscales, aunque no se profundizó cuáles serán cada uno de ellos.

En el país hay tres millones de personas económicamente activas, dos millones de estas se encuentran en la informalidad.

El representante del sector privado dijo que también se incluirá la asesoría que deben recibir quienes busquen formalizar su negocio y desconocen cómo realizar este proceso.

En la reunión anterior el Consejo Superior del Trabajo también se acordó enviar 3 informes más al mandatario, que incluye la

Reexportación de maquinaria, industria textil y la vigencia del periodo sindical, de los cuales hasta el momento no han recibido observaciones.

La próxima reunión del Consejo Superior del Trabajo fue programada para el próximo 17 de diciembre.