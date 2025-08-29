El Consejo Superior del Trabajo prepara una bitácora de acciones para enfrentar la informalidad laboral, uno de los principales obstáculos del mercado.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, señaló que, aunque la banca pública realiza esfuerzos, la legislación actual impide ofrecer créditos blandos necesarios para este sector.

Dado que al menos el 70% de la población activa opera en la informalidad, este diagnóstico inicial busca presentar modificaciones legales que brinden oportunidades reales de transición, un cambio urgente para la economía nacional.