La tasa de desempleo en El Salvador es del 5.2%, según los últimos estudios, lo que equivale aproximadamente a 121,646 personas sin empleo al cierre de 2024. Aunque en los últimos años ha mostrado una tendencia a la baja, sigue siendo un tema de preocupación, afirmó la vicepresidenta del sector de los trabajadores, quien indicó que esperan abordar esta situación en el Consejo Superior del Trabajo, que será instalado en los próximos días.

Al igual que organizaciones en defensa de los derechos del trabajador y consumidores, Campos dice que el aumento del 12% del salario mínimo, continúa siendo insuficiente para adquirir los productos de la canasta básica.

Uno de los principales retos continúa siendo la informalidad laboral, estudios revelan que el 70% de la población se encuentran dentro de este sector, es decir un aproximado de 2.18 millones de personas, salvadoreños dicen que las pocas oportunidades, han llevado a muchos a emprender para poder llevar el sustento diario a sus hogares.

A falta de empleo, los salvadoreños deciden emprender, y solo en los últimos años, se han creado más de 70,000 tiendas según, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.