El Consejo Superior del Trabajo firmó varios acuerdos en su más reciente reunión, entre los que destacan propuestas para facilitar el tránsito de la informalidad a la formalidad laboral.

Estas iniciativas, que incluyen el respaldo del sector textil como aliado estratégico, buscan fortalecer la economía y mejorar las condiciones de miles de trabajadores.

El organismo enfatizó que la formalización no solo permitirá garantizar derechos laborales, sino que también contribuirá a la sostenibilidad empresarial y a una mayor recaudación fiscal.