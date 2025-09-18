El Consejo Superior del Trabajo firmó acuerdos para que el sector informal acceda a más créditos bancarios, una medida que requerirá modificar la actual normativa financiera.

El organismo, que plasma estas iniciativas en un informe para el Ejecutivo, promueve la cooperación con bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales cuentan con líneas de financiamiento específicas para este fin.

Este consenso, que también incluye beneficios para la industria textil, será analizado para impulsar la generación de empleo formal en el país.