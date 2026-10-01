Consecuencias legales para los dueños de mascotas que ataquen a una persona

Tener mascotas también implica responsabilidades y es que cuando un perro causa lesiones a otra persona, su propietario puede tener que responder ante la justicia, un caso reciente ocurrió en Santa Ana, una mujer está siendo procesada por el delito de lesiones culposas, luego de que un perro de su propiedad atacara a un hombre de 55 años, quien sufrió múltiples mordeduras y fracturas en una de sus manos, situaciones como esta podría implicar en sanciones económicas e incluso penas de hasta dos años de prisión.

Sin embargo, los especialistas en medicina veterinaria señalan que la conducta agresiva de un perro no puede atribuirse únicamente a su raza. Hay diversos factores que pueden influir.

Además, señalan la importancia del manejo adecuado y las medidas de seguridad al salir a espacios públicos.

Las multas por ataques agresivos o peligrosos van desde los $700 hasta los $4,000 dólares, además el dueño de la mascota debe cubrir todos los gatos médicos, indemnizaciones y daños materiales ocasionados por el animal.