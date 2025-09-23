Pasar más de tres horas al día viendo un dispositivo electrónico, como el celular, televisión, computadora, entre otros; puede ser considerado como una adicción y es que la exposición excesiva a las pantallas activan el sistema de dopamina en el cerebro, la cual es la responsable de impulsar y reforzar los hábitos de las personas, algunos salvadoreños están consientes que el uso prologando de estos dispositivos no es bueno.

Sin embargo, el grupo poblacional más afectado son los niños y adolescentes, según la terapeuta Xenia Duran, esto puede causar diversos trastornos o conductas.

Por ejemplo de 0 a 5 años, se pueden presentar problemas en el lenguaje, atención, concentración e incluso irritabilidad por la falta de pantallas; de 6 a 12 años, problemas del sueño, déficit de atención, depresión y ansiedad, en la pre adolescencia, trastornos alimenticios, del sueño y baja autoestima, mientras que en la adolescencia se pueden presentar desinterés de otras actividades, aislamiento social, conducta sexual inadecuada, adicción a videojuegos y pantallas.

Para prevenir esta adicción en los menores de edad, especialistas recomiendan limitar el uso de dispositivos y programar horas y momentos para utilizarlos, como no permitir pantallas durante las comidas o por las noches, pero si el niño ya tiene una dependencia de estos, se necesita ayuda profesional.