Este martes se jugaron los encuentros restantes de la tercera jornada de la Copa Oro y ya se pudo conocer a todos los equipos que clasificaron a los cuartos de final.

En la siguiente ronda de la Copa Oro, los emparejamientos son: Panamá vs Honduras, México vs Arabia Saudita, Canadá vs Guatemala y Estados Unidos vs Costa Rica.

Los cuatro encuentros se llevarán a cabo este 28 y 29 de junio. Asimismo, se jugarán en el Estadio de la Universidad de Phoenix y en el U.S. Bank Stadium.