Los 4 Fantásticos marcaron historia en 1961 como el primer equipo superheroico de Marvel, creado por Stan Lee y Jack Kirby con dinámicas familiares que revolucionaron el cómic.
Personajes como la Mujer Invisible evolucionaron de ser apoyo a líderes, mientras Doctor Doom surgió como villano con trasfondo trágico inspirado en mitos europeos.
Estas raíces, llenas de giros innovadores para su época, ahora resurgen adaptadas al cine con tecnología que honra su legado visual pero actualiza conflictos para nuevas audiencias.