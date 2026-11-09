Conoce las señales físicas del estrés que no debes ignorar

El estrés forma parte de la vida cotidiana y puede aparecer ante responsabilidades laborales, problemas familiares, dificultades económicas o situaciones que generan preocupación.

Aunque muchas personas lo relacionan únicamente con el nerviosismo, también puede provocar cambios físicos que pasan desapercibidos.

Entre las primeras señales destacan la tensión muscular, especialmente en el cuello, los hombros y la espalda.

También pueden aparecer dolores de cabeza, dificultades para dormir, cansancio constante, irritabilidad y problemas para concentrarse.

En algunas personas, el estrés provoca molestias digestivas, cambios en el apetito o una sensación permanente de inquietud. Cuando estas manifestaciones se prolongan, pueden afectar la calidad de vida e interferir con las actividades cotidianas.