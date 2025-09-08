El Estadio Cuscatlán, conocido como el Coloso de Montserrat, se prepara para albergar el partido entre El Salvador y Surinam con una historia que comenzó en 1976.

Con capacidad para 44,836 espectadores, es el recinto más grande de Centroamérica y ha sido testigo de eventos históricos como eliminatorias mundialistas y la CONCACAF Champions League.

Su partido inaugural enfrentó a la selección salvadoreña contra el Borussia Mönchengladbach, donde el primer gol oficial lo anotó Rafael Búcaro.

Actualmente, además de ser la casa de la Selecta, es sede del CD Hércules de la Primera División.