Del total de energía generada en El Salvador, el 23% es geotérmica, electricidad obtenida a través de los volcanes o del calor subterráneo, en el país se tienen dos centrales generadoras, una de estas en Ahuachapán, que ha operado desde hace 50 años y otra en Berlín, Usulután. Según el presidente de la empresa estatal, la Geo señala que ante la aprobación de la reciente ley de energía geotérmica, en la Asamblea Legislativa, este rubro podría incrementar la inversión privada.

Las declaraciones las dio durante el Latam Geothermal Congress, donde participan 20 países para hablar sobre temas de interés en la generación de este tipo de energía renovable se estima que en el mundo solamente el 5% de la electricidad es generada en esta modalidad.

En el país las encargadas de la generación de la energía geotérmica son la Geo y Fundageo, actualmente, generan en el país, un giga vatio, sin embargo, la proyección es incrementar la capacidad, por ejemplo la Geo proyecta incrementar 100 megavatios.