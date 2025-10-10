El Congreso de Perú aprobó la destitución de la presidenta Dina Boluarte con 118 votos a favor, en una sesión que se extendió hasta la medianoche del jueves. La mandataria se negó a ejercer su defensa ante el pleno, mientras el país atraviesa una fuerte crisis de inseguridad.

Tras su salida, el jefe del Parlamento, José Jerí, juró como nuevo presidente y gobernará hasta julio de 2026. Boluarte pierde su inmunidad y enfrentará varios procesos judiciales, entre ellos los relacionados con la represión de protestas y el escándalo conocido como Rolex Gate.