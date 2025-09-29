El Salvador fue sede del octavo congreso hispanoamericano de naturopatía, un espacio que destacó la relevancia de la medicina holística y su aporte al cuidado integral de la salud, especialistas coinciden en que esta disciplina no solo se orienta al tratamiento de enfermedades, sino que también a la prevención y la promoción del bienestar físico, mental y emocional.

En el país, actualmente no existe una normativa específica que regule el ejercicio de la naturopatía ni de otras prácticas de medicina alternativa o complementaria, esto ha generado preocupación en la comunidad médica como y entre los profesionales del sector, quienes reiteran la importancia de contar con estándares claros de formación, certificación y ética profesional que garanticen seguridad y confianza a los pacientes.

El congreso reunió a expertos nacionales e internacionales, quienes compartieron experiencias, investigaciones y propuestas encaminadas a fortalecer el reconocimiento y la práctica de la medicina natural en la región.