Congreso de Ingeniería, Arquitectura y Diseño CONIA 2026 abre inscripciones gratuitas

El Congreso de Ingeniería, Arquitectura y Diseño CONIA 2026 se realizará el 6 y 7 de octubre en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

El evento es gratuito y está orientado a profesionales, académicos, investigadores, estudiantes y empresas vinculadas con estas áreas.

Durante el congreso se contará con ponencias magistrales, intercambio de experiencias y conocimientos. También se abordarán temáticas relacionadas con tecnología y desarrollo sostenible.

Los organizadores señalaron que el CONIA es un espacio para enterarse de los nuevos aportes en investigación que pueden servir como herramientas para resolver problemas.

Añadieron que también es un lugar para debatir y reflexionar sobre los desafíos y la forma en cómo se pueden resolver.