Congreso Anual de Turismo 2026

Adaptarse a las nuevas demandas de los turistas, mejorar la atención para los visitantes, crear experiencias personalizadas, e incrementar el uso de la inteligencia artificial en el rubro turístico son parte de los retos y oportunidades destacadas durante el segundo congreso anual de turismo El Salvador 2026 organizado por Casatur.

En 10 meses, El Salvador recibió 3.9 millones de visitantes internacionales, y para el cierre del año podría crecer aún más, el gobierno pidió regular los precios y evitar abusos al consumidor.

En este congreso anual de turismo participaron ponentes nacionales e internacionales.

Hasta la fecha, el aeropuerto internacional ha recibido 4.3 millones de turistas, entre ingresos, conexiones y salidas, cerraran el año con los 5.4 millones de personas atendidas.