Las obras de cableado subterráneo en el perímetro del Cine Libertad han provocado el cierre de calles y el cambio de recorrido de 21 rutas de buses y microbuses en el Centro Histórico. Muchos pasajeros aseguran que ahora deben caminar más para abordar las unidades.

El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos se extenderán hasta inicios de diciembre. Como rutas alternas se habilitaron calles cercanas al Boulevard Venezuela y la Avenida Cervantes, mientras el proyecto avanza para modernizar la zona.