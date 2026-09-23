Conflicto del presidente Trump con cadenas de noticias

A pocas semanas de las elecciones intermedias en Estados Unidos, la disputa entre Donald Trump y varios medios de comunicación escaló, el pasado 18 de septiembre, Trump restringió el acceso de CNN, MS Now y Político, acusándolos de difundir información falsa, esta situación terminó además afectando la cobertura de la Casa Blanca.

El veto a estos medios televisivos provocó una respuesta inmediata de las principales cadenas de televisión como ABC News, CBS News, NBC News y Fox News, estos medios junto a CNN conformaban parte de un sistema en el que turnan para grabar las actividades del presidente y compartir las imágenes con otros medios.

Cuando CNN no pudo cumplir su turno, las otras cadenas decidieron no reemplazarla y suspendieron temporalmente la cobertura conjunta.

El conflicto también llegó a los tribunales, CNN, MS Now y Político demandaron a la administración Trump y cuestionan las restricciones impuestas a sus periodistas.

Convirtiéndose en una disputa más amplia sobre el acceso de la prensa a la Casa Blanca y la relación entre el poder político y los medios de comunicación.

A esta medida también se unieron The Washington Post y The New York Times, quienes anunciaron que no cubrirán las actividades de Trump como señal de protesta por las medidas que ha aplicado en contra de otros periodistas.

En medio de la polémica y debido al veto impuesto a varios medios, la Casa Blanca lanzo el Canal Trump TV, la Casa Blanca señalo en un mensaje en redes sociales, que la plataforma emitirá de manera continua grandes momentos pasados y lo último y mejor de la administración.