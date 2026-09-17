Confirman nueva sequía meteorológica moderada con 11 días sin lluvia

El Ministerio de Medio Ambiente confirmó un nuevo episodio de sequía meteorológica moderada en La Unión Norte, donde se acumulan 11 días consecutivos sin lluvia desde el 5 de septiembre, según los registros de la Dirección del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales.

Aunque se han presentado lluvias dispersas en varias regiones, algunas zonas del oriente aún no reportan precipitaciones.

Las temperaturas han disminuido ligeramente y ninguna estación reporta ola de calor.

Para los próximos días se pronostican lluvias aisladas a dispersas, principalmente por las tardes y noches, lo que podría poner fin a la sequía.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 21 °C y 28 °C en zonas de montaña, y hasta 38 °C en la zona oriental.