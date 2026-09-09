Conferencia episcopal de El Salvador se reunirá con el papa León XIV

Los obispos de la conferencia episcopal de El Salvador se encuentran en Roma para cumplir la visita “Ad limina apostolorum” y presentar al papa León XIV informes sobre la situación de sus respectivas diócesis. En este encuentro, existe la posibilidad de que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, presente una moción para iniciar el proceso que buscaría declarar a San Oscar Arnulfo Romero como doctor de la iglesia católica.

La posibilidad fue señalada por el sacerdote salvadoreño Juan Vicente Chopin, quien indicó que el eventual planteamiento podría ser abordado durante el encuentro con el pontífice. Sin embargo, esta gestión no ha sido confirmada oficialmente por el Vaticano ni por el arzobispado de San Salvador. La visita es una actividad periódica en la que los obispos informan al papa sobre la realidad pastoral, los desafíos y el trabajo de la iglesia en sus diócesis.

San Oscar Arnulfo romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en la capilla del hospital de la Divina Providencia en San Salvador. La iglesia católica lo reconoció como mártir, fue beatificado en 2015 y canonizado por el papa Francisco el 14 de octubre de 2018. Su eventual declaración como doctor de la iglesia requeriría un proceso de estudio y evaluación de sus homilías, escritos y enseñanzas para determinar su aporte a la doctrina católica.