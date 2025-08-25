En El Salvador, la conectividad digital avanza a paso firme: el 87 % de la población posee un teléfono propio y 81% de salvadoreños usaron internet en los últimos tres meses, según los datos más recientes del Global Findex 2025. El teléfono inteligente se consolida como la principal vía de acceso a la red, aunque aún persisten diferencias en los patrones de uso entre distintos sectores de la población.

Además las cifras también muestran brechas relacionadas con el nivel de ingresos y en menor medida, con el género. Pues 83% de las mujeres tienen acceso a un teléfono y un 88% los hombres.

El informe señala que las actividades más comunes entre los usuarios son el envío de mensajes de texto, la interacción en redes sociales, el envío de audios y el intercambio de fotografías.

Actualmente, el país mantiene una de las tasas más altas de uso de internet en la región centroamericana, por debajo de Costa Rica con un 92% de personas con teléfono móvil.