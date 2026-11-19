Conductores utilizan uno de los carriles de la 25 Avenida Norte como parqueo, a un costado del Hospital Bloom. Los peatones señalan que los vehículos estacionados dificultan el cruce y generan riesgo de accidentes.

Una transeúnte explicó que la situación es un problema cuando las personas necesitan cruzar la calle para comer o comprar algo. Indicó que si un vehículo está parqueado, tapa la visibilidad y no se ve si viene otro automotor.

La misma situación ocurre en la calle Arce y 21 Avenida Sur, en el centro de la capital. Una peatona señaló que las personas con dificultades para caminar necesitan un espacio más libre.

Otra ciudadana indicó que es peligroso porque los automotores pueden atropellar a los transeúntes si no andan con cuidado. Según la ley de transporte terrestre, estacionar en zonas prohibidas genera multas de cincuenta a ciento cincuenta dólares.