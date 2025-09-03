Los conductores que reciban una esquela de tránsito tienen cinco días hábiles posteriores a la notificación para apelar la sanción ante la Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito del BMT, según confirmaron autoridades del Viceministerio de Transporte.

Todas las infracciones son apelables, incluyendo las más comunes como circular sin matrícula, usar celular al volante, no llevar cinturón de seguridad o carecer de luces, siempre que se presenten pruebas contundentes que acrediten la inconformidad.

Datos oficiales revelan que se han impuesto más de 27,000 esquelas, donde el 79.6% corresponden a vehículos particulares.