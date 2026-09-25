Conductores sudaneses hacen largas filas en gasolineras por escasez de combustible

El colapso de la moneda ha encarecido el combustible importado.

Conductores sudaneses hacen largas filas en las gasolineras frente al aumento de los precios y la escasez del combustible. La guerra civil en Sudán ha destruido infraestructuras energéticas vitales, mientras el colapso de la moneda ha encarecido el combustible importado.

Un conductor relató que se despertó a las 7 de la mañana y llevaba más de dos horas haciendo cola en la gasolinera, sin saber cuánto tiempo más tendría que esperar, y señaló que llevan más de una semana sufriendo escasez.

Otro manifestó que hay gasolina, pero las colas son larguísimas y los trámites bancarios están dando problemas. Los residentes informan de un aumento de los precios del combustible y de los productos básicos a medida que la libra sudanesa pierde su valor, y la crisis se agrava por el cierre prolongado de la refinería de Al Jili, que anteriormente cubría alrededor de dos tercios del consumo nacional.