Conductores sudaneses hacen largas filas en gasolineras por escasez de combustible

Conductores sudaneses hacen largas filas en las gasolineras frente al aumento de los precios y la escasez del combustible. La guerra civil en Sudán ha destruido infraestructuras energéticas vitales, mientras el colapso de la moneda ha encarecido el combustible importado.

Un conductor relató que se despertó a las 7 de la mañana y llevaba más de dos horas haciendo cola en la gasolinera, sin saber cuánto tiempo más tendría que esperar, y señaló que llevan más de una semana sufriendo escasez.

Otro manifestó que hay gasolina, pero las colas son larguísimas y los trámites bancarios están dando problemas. Los residentes informan de un aumento de los precios del combustible y de los productos básicos a medida que la libra sudanesa pierde su valor, y la crisis se agrava por el cierre prolongado de la refinería de Al Jili, que anteriormente cubría alrededor de dos tercios del consumo nacional.