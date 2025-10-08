Los accidentes de tránsito provocados por conductores bajo los efectos del alcohol continúan dejando consecuencias trágicas en el país, de acuerdo con estadísticas oficiales, de enero a la fecha, 1,648 personas han sido capturadas por el delito de conducción peligrosa.

En las últimas horas, al menos tres conductores fueron arrestadas en distintos puntos del territorio nacional por esta causa, uno de los casos ocurrió en el cantón Chanmico en San Juan Opico, La Libertad Centro, donde José Daniel Morán Marroquín fue detectado con 29 grados de alcohol en sangre mientras conducía una rastra. En la parte trasera del vehículo viajaba un menor de 16 años, quien cayó y falleció en el lugar.

En otro hecho, José Franklin Munguía Nolasco fue sorprendido con 249 grados de alcohol, luego de colisionar con otro vehículo también en San Juan Opico.

Además, Bryan Arístides Maradiaga Barraza de 30 años, dio positivo al alcotest con 295 grados de alcohol tras impactar contra varios vehículos y una motocicleta en la residencial Villa Mónaco, en el mismo municipio.

Las autoridades advierten que estas acciones ponen en grave riesgo la vida de los conductores y de terceros, además las consecuencias legales son severas, la última reforma a la normativa de tránsito eliminó los umbrales tolerables de alcohol, lo que significa que cualquier nivel detectado es tipificado como conducción peligrosa.

Los infractores enfrentan multas de $150, detención y procesos judiciales, en casos donde se registran víctimas, las penas pueden superar los 10 años de cárcel.