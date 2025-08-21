El juzgado segundo de paz de Soyapango suspendió la licencia de conducir durante dos años a un hombre de 46 años identificado como Víctor Hugo procesado por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores.

La resolución de este tribunal establece que el imputado deberá además presentarse periódicamente ante un juzgado de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, someterse a un tratamiento de desintoxicación en la clínica de adicciones del hospital Molina Martínez, cancelar la multa correspondiente, mantener la dirección actual y abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas.

Según el requerimiento fiscal, el imputado conducía en zigzag sobre la calle Franklin Delano Roosevelt y con 138 grados de alcohol en sangre, el hecho ocurrió el sábado 16 de agosto.

Soldados que patrullaban la zona realizaron la inspección del vehículo, donde fueron localizados envases de cerveza, es la segunda vez que es procesado por el mismo delito.

Mientras que en las últimas horas varias personas han sido capturadas por la policía nacional civil por el delito de conducción peligrosa, en diferentes puntos del país:

Entre ellos Manuel de Jesús Castellón Carranza, quien manejaba su vehículo sobre el bulevar San Bartolo en Ilopango, San Salvador Este, la prueba de alcotest determinó 233° de alcohol.

En San Miguel, Douglas Adalberto Rodríguez Ramírez, de 36 años, manejaba con 184º de alcohol, cuando chocó contra otro vehículo que circulaba entre la avenida Miguel Bennet y la 30ª avenida sur, además Henry Mauricio León Arévalo, de 33 años de edad, se negó a realizarse la prueba de alcotest tras provocar un accidente de tránsito, en el km 70 de la carretera que de Santa Ana conduce a Chalchuapa, donde chocó contra otro vehículo y un árbol.

En lo que va del año más de 1,000 conductores peligrosos han sido detenidos.