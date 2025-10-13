Aunque las detenciones por conducción peligrosa han disminuido este año, las autoridades siguen reportando casos de conductores en estado de ebriedad, el observatorio nacional de seguridad vial, señala que del 1 de enero al 11 de octubre se han registrado 1,661 detenidos, en comparación con los 1,782 reportados en el mismo periodo de 2024.

Uno de los casos más recientes es el de José Reynaldo Argueta Blanco, de 40 años, quien fue capturado por la Policía Nacional Civil tras conducir en estado de ebriedad y salirse de la vía en la carretera que de Jocoro conduce hacia el distrito sociedad en Morazán Sur. El vehículo quedó atascado en una cuneta. Tras efectuarle la prueba de alcotest, resultó con 188 grados de alcohol. Fue remitido por el delito de conducción peligrosa.

En otro hecho, Javier Francisco Solorsano, de 34 años, fue arrestado tras provocar un accidente de tránsito en el kilómetro 3 de la carretera a Comalapa, San Salvador. El conductor chocó contra la parte trasera de una rastra, lo que provocó la muerte de su acompañante. Al momento del siniestro presentaba 191 grados de alcohol en sangre, por lo que será procesado por homicidio culposo y conducción peligrosa.

Según las nuevas reformas a la ley de tránsito, quienes conduzcan en estado de ebriedad enfrentarán detención en bartolinas, una multa de 150 dólares, la suspensión de la licencia por un año y un curso de reeducación vial. En caso de provocar una muerte, la pena oscila entre 5 y 10 años de prisión.