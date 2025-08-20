Según las autoridades Manuel de Jesús Castellón Carranza manejaba su vehículo sobre el bulevar San Bartolo en Ilopango con 233 grados de alcohol.

En San Miguel, Douglas Adalberto Rodríguez Ramírez de 36 años manejaba con 184 grados de alcohol, cuando chocó contra otro vehículo.

Mientras que Henry Mauricio León Arévalo de 33 años se negó a realizarse la prueba de alcotest tras provocar un accidente de tránsito en la carretera que de Santa Ana conduce a Chalchuapa, donde chocó contra otro vehículo y un árbol.