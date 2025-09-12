Conductores de Uber reportan una creciente ola de asaltos que se concentra en sectores populosos de la capital como San Marcos, Soyapango y los alrededores de terminales de buses.

Los afectados relatan que los delincuentes les roban el dinero generado durante el recorrido e incluso sus documentos personales, un hecho que ha generado temor entre los más de 31,000 socios conductores registrados en el país.

Paralelamente, aunque algunos usuarios señalan incrementos en las tarifas, la aplicación y sus trabajadores aclaran que estos se deben a algoritmos dinámicos que ajustan el precio según la demanda, la distancia y las condiciones del tráfico, lo que es avalado por pasajeros que defienden la accesibilidad del servicio.