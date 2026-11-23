Una conductora perdió el control de su vehículo y chocó contra una valla de seguridad y el muro de un paso a desnivel en la carretera Panamericana, específicamente en la intersección con el bulevar Santa Elena.

Como consecuencia del impacto, la mujer y un menor de edad que viajaba en el automóvil resultaron lesionados. Ambos recibieron atención de los equipos de socorro y posteriormente fueron trasladados a un centro médico.

El accidente provocó el cierre temporal de una incorporación hacia el bulevar Santa Elena, mientras los equipos de emergencia atendían a los lesionados y las autoridades realizaban las investigaciones.