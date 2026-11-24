Una conductora de 23 años sufrió un accidente de tránsito en la autopista a Comalapa luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un árbol.

El hecho ocurrió a la altura del cantón La Esperanza, en jurisdicción de Olocuilta.

Miembros de Comandos de Salvamento de la seccional Zacatecoluca acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Los socorristas realizaron la estabilización de la joven y posteriormente una unidad la trasladó a un centro asistencial.

Tras atender la emergencia, los equipos de socorro recomendaron a los conductores respetar las normas de tránsito y manejar con precaución para evitar accidentes en las carreteras.