Un camión que transportaba militares protagonizó un fuerte choque en la 77 Avenida Norte de la Colonia Escalón, al presuntamente ignorar una señal de alto y colisionar con un vehículo particular.

El conductor del automóvil civil resultó con lesiones leves, por lo que el personal de socorro que acudió al lugar le brindó asistencia prehospitalaria sin necesidad de trasladarlo a un centro médico.

Los militares involucrados en el siniestro no reportaron daños personales, a diferencia del afectado cuyo carro quedó con la parte frontal completamente destruida.