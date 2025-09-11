Un accidente de tránsito se registró en la calle al Cantón El Delirio, en San Miguel centro, cuando un vehículo volcó tras la explosión de una llanta.

El conductor, que perdió el control de la unidad debido a la falla mecánica, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Autoridades señalaron que este tipo de incidentes evidencian la importancia de realizar mantenimientos preventivos, ya que las fallas de neumáticos suelen ser una de las principales causas de siniestros viales.