Un conductor perdió el control de su vehículo particular al intentar hacer un retorno en el kilómetro 36 de la carretera Panamericana, en Ciudad Arce, provocando que el automóvil se saliera de la vía y quedara atascado en un terreno lateral.

Según reportes de Tránsito, no se registraron lesionados, solo daños materiales al vehículo.

Una grúa fue requerida para retirar el auto del lugar y reestablecer el flujo vehicular en esta importante vía.

Las autoridades recordaron a los conductores evitar maniobras bruscas en tramos de alta velocidad.