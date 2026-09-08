Conductor impacta contra separadores al esquivar motociclista en Zacatecoluca

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el sector de Miraflores, sobre la carretera que conduce de Zacatecoluca hacia el aeropuerto, cuando el conductor de un vehículo sedán perdió el control e impactó frontalmente contra los separadores de la vía al intentar esquivar a un motociclista que realizó un giro en U en una zona no autorizada, según informó Comando de Salvamento.

Los dos ocupantes del automóvil fueron atendidos por los cuerpos de socorro, quienes reportaron que presentaban crisis nerviosa y hematomas leves.

Al no registrarse lesiones de gravedad, ninguna de las víctimas requirió traslado hospitalario. Las autoridades inspeccionaron la escena y realizaron el llamado a los conductores a manejar con precaución.