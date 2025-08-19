Un conductor huyó tras atropellar y matar a una mujer en la 29 Avenida Norte de la colonia Zacamil, abandonando su pick-up rojo en el lugar.

Testigos relataron a este medio que la víctima intentaba cruzar la arteria cuando el vehículo la impactó con tal fuerza que fue lanzada unos diez metros, quedando bajo las ruedas de otro auto que circulaba en el sector.

Mientras las autoridades buscan al responsable que causó esta muerte, los datos oficiales revelan que los siniestros viales han cobrado 746 vidas a nivel nacional este año, una cifra que enmarca la gravedad de este caso particular.