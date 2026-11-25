Una discusión entre un conductor y un motociclista terminó con un atropello en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.

El hecho fue grabado y difundido en redes sociales, donde las imágenes muestran el momento en que el vehículo particular embiste al hombre que se desplazaba en la motocicleta, luego de un altercado en plena vía pública.

Tras conocerse el caso, la Policía Nacional Civil ubicó a los involucrados. El conductor fue identificado como José Filadelfio Martínez Gómez, de 24 años, quien será remitido por los presuntos delitos de lesiones y daños.

Por su parte, el motociclista, identificado como Milton Pérez Sánchez, de 36 años, también fue capturado y será remitido por desórdenes públicos.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el motociclista habría escupido al conductor antes de que este reaccionara con el vehículo. El incidente generó diversas reacciones en redes sociales; sin embargo, se desconocen las circunstancias que originaron la discusión entre ambos.